Garlasco, lo sfogo dei genitori di Sempio: "Non ha ucciso lui Chiara"

"Nostro figlio non ha ucciso Chiara Poggi". In esclusiva a Morning News lo sfogo dei genitori di Sempio, indagato in concorso con ignoti nella nuova inchiesta per l'omicidio di Garlasco. "Stiamo male -le parole del padre- non usciamo di casa da quattro mesi". "La nostra vita è bloccata", rivela la madre, che aggiunge: "Andrea avrà per sempre addosso un'immagine sporca".