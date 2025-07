Garlasco, l'impronta 33 è di Andrea Sempio

"Un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale", sarebbe un passaggio della consulenza della difesa di Alberto Stasi sulla traccia 33, quella che la procura di pavia attribuisce ad Andrea Sempio. A detta dei legali del condannato per il delitto di Garlasco, su quell'impronta i genetisti hanno lavorato settimane su quello che viene definito un esperimento giudiziale che avrebbe portato appunto a una conclusione : la traccia di Andrea Sempio sul muro all'inizio delle scale che portano in cantina e infondo alle quali venne trovato il corpo di Chiara, non sarebbe stata lasciata mentre scendeva normalmente per andare, per esempio, a prendere qualcosa in cantina. Di più, sempre ha detta della stessa consulenza, l'impronta sarebbe intrisa di sangue e di sudore.