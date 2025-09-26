Garlasco, l'estate dei colpi di scena

Un delitto, tre destini incrociati: quelli di Chiara Poggi, Alberto Stasi e Andrea Sempio - e un'estate di colpi di scena, che fa tornare il delitto di Garlasco epicentro di un terremoto mediatico e giudiziario. Tutto ha inizio a marzo, quando a Sempio, amico del fratello di Chiara, viene notificato un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia. Il 37enne - fra il 2016 e il 2017- era già stato indagato: sotto le unghie della vittima infatti era stato individuato un dna compatibile con il suo. Le accuse nei suoi confronti erano state però archiviate. E così viene disposto un maxi incidente probatorio. Serve per rilevare le impronte digitali sui reperti trovati nella villetta di via Pascoli quella mattina del 13 agosto 2007. Un confronto che non riguarda solo Sempio, ma lo stesso Stasi e altri ragazzi che in quel periodo frequentavano casa Poggi. Vengono coinvolti numerosi esperti per analizzare le 58 impronte repertate. Nel frattempo anche la madre di Sempio è convocata dagli inquirenti, ma ha un malore e si avvale della facoltà di non rispondere. Le settimane si susseguono, così come i colpi di scena. Fino all'ultimo.