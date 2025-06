Garlasco, il nostro inviato Davide Loreti entra nella villetta dei Poggi

Nuovi elementi nella villetta dei Poggi per chiarire le ultime ore di Chiara. Il nostro inviato, Davide Loreti, ricostruisce il nuovo sopralluogo del Ris. Intanto sembra che l’impronta palmare n 33 non sarebbe più utilizzabile. Durante i ripetuti esami fatti nella prima indagine non erano state evidenziate tracce di sangue. Ma quell'intonaco su cui si trovava quell'impronta, oggi, si sarebbe el tutto consumato.