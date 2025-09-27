Garlasco, i tre punti dell'inchiesta sull'ex procuratore Venditti

Ecco su cosa si basa l'attuale inchiesta della procura di Bresciadi Paola Miglio
Parte dalla procura di Brescia - competente per le indagini sui magistrati della Lombardia - l'inchiesta che vede l'ex pm pavese Mario Venditti, ora in pensione, indagato per corruzione nel caso Garlasco. Nel decreto si legge che Venditti avrebbe ricevuto una somma dai 20 ai 30mila euro per agevolare l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio volontario a carico di Andrea Sempio. Tre i punti chiave attorno a cui si sono mossi i magistrati bresciani.
