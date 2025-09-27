Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
le indagini di brescia

Garlasco, i tre punti dell'inchiesta sull'ex procuratore Venditti

Ecco su cosa si basa l'attuale inchiesta della procura di Brescia

di Paola Miglio
27 Set 2025 - 19:33
01:35 

Parte dalla procura di Brescia - competente per le indagini sui magistrati della Lombardia - l'inchiesta che vede l'ex pm pavese Mario Venditti, ora in pensione, indagato per corruzione nel caso Garlasco. Nel decreto si legge che Venditti avrebbe ricevuto una somma dai 20 ai 30mila euro per agevolare l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio volontario a carico di Andrea Sempio. Tre i punti chiave attorno a cui si sono mossi i magistrati bresciani.

delitto di garlasco

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri