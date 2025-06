Garlasco, i genitori di Chiara Poggi a Tgcom24: "Siamo stati bravi fino ad adesso, ma ora non lo saremo più"

“Come si fa a gettare fango su una ragazza senza pensare a come è stata uccisa? Com’era quando era su quella scala? La sua vita era già stata scandagliata e non avevano trovato niente. Perché continuare adesso?”. È lo sfogo, ai microfoni di Tgcom24 di Rita Preda, madre di Chiara Poggi. “A fare le indagini deve essere la Procura di Pavia non chi ne discute in tv e ne fa dei teoremi” aggiunge Giuseppe Poggi. “Siamo sempre stati abbastanza pazienti ma ora siamo arrabbiati, questa è una situazione intollerabile”