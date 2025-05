Garlasco, attesa per gli interrogatori per la nuova inchiesta

Alberto Stasi e Andrea Sempio in Procura a Pavia, Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito a Venezia. Sono tre, martedì 20 maggio, le convocazioni, tra Pavia e il capoluogo veneto, per il delitto di Garlasco. Gli inquirenti sentiranno tre fra i protagonisti della vicenda, in un incrocio di appuntamenti praticamente in contemporanea, situazione dovuta probabilmente all'esigenza di evitare o prevenire le fughe di notizie e i contatti tra i diversi interessati.