Garibaldi rivive a Cesenatico

A Cesenatico il tempo si ferma e torna al 1849. La Festa di Garibaldi trasforma il porto e le piazze in un palcoscenico storico, con centinaia di figuranti, bandiere tricolore e barche antiche. Una tradizione nata nel 1885, che ogni anno rievoca l'imbarco dell’eroe dei due mondi - con la moglie Anita - avvenuto qui, nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1849. Garibaldi, in fuga con Anita e tredici pescherecci, cercava la salvezza in mare, inseguito da francesi e borbonici: oggi, quello spirito rivive in una due giorni che è storia, ma anche festa popolare: tra sfilate, cuccagna, escursioni in mare e fuochi d’artificio, il borgo si trasforma in una piccola capitale del Risorgimento... con vista sull'Adriatico.