Furto nella villa della vedova di Domenico Modugno, portata via la cassaforte

Una storia che si ripete. In un'altra villa, ma sempre sull'Appia Antica, a Roma. A meno di venti giorni di distanza dal tentato furto nella casa dello stilista Valentino Garavani, stavolta i ladri hanno fatto irruzione nella tenuta di franca Gandolfi, attrice siciliana, vedova di Domenico Modugno, scomparso nel giugno del 1994. Un furto, riuscito, in piena notte. poco prima delle tre, i ladri hanno scavalcato la recinzione e si sono diretti verso la casa, attraversando il vasto giardino. Per entrare, avrebbero forzato una porta finestra, riuscendo comunque a non far scattare l'allarme. Poi, la caccia alla cassaforte, che è stata trovata, smurata e portata via con un bottino che è ancora da quantificare. In quel momento, non era presente la padrona di casa 92enne, da quando ha appreso la notizia è molto scossa. Nell'abitazione invece, c'era il custode che dormiva. Dal seminterrato della villa, ha detto di non aver sentito nulla. Appena si è svegliato ha chiamato le forze dell'ordine. Ma nel frattempo il colpo era stato messo a segno e i ladri erano già in fuga dopo aver lavorato per almeno un'ora e mezza per estrarre la cassaforte.