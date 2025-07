Furti e spaccate in aumento a Firenze, i commercianti: "Situazione fuori controllo"

“Due spaccate in un mese, ho anche altri ristoranti, ma purtroppo nella mia città, Firenze, non mi sento più sicura”. A parlare è Valentina Borgogni, ristoratrice. Sono in tanti a non sentirsi più sicuri a Firenze, città in cui il fenomeno delle "spaccate" sta dilagando indisturbato con bande criminali che ogni notte seminano il panico in tutti i quartieri. “La situazione è fuori controllo da molti mesi", denunciano i commercianti e i ristoratori, come Valentina Borgogni, che ha subito due furti nel giro di pochi giorni e fa la conta dei danni.