Furti e rapine a Ravenna, custodie cautelari per 9 minorenni

La Polizia di Ravenna ha eseguito nove custodie cautelari in un istituto penale minorile chieste dalla Procura per i minorenni di Bologna a carico di altrettanti minorenni stranieri non accompagnati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio. Tra gli episodi di maggior allarme sociale vanno evidenziati: una serie di furti e rapine avvenute tutti in una sola sera sul litorale; un tentato omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di fine maggio in prossimità della stazione ferroviaria, quando i minorenni aggredivano un viaggiatore con colpi di machete e lo ferivano al capo; diverse aggressioni con l'utilizzo di spray al peperoncino; infine, in una occasione alcuni di loro sono stati deferiti per porto di oggetti atti ad offendere, poiché si aggiravano in gruppo, in stazione, armati di machete e coltelli di grandi dimensioni. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna contesta agli indagati trentaquattro capi di imputazione in ordine ai reati di lesioni aggravate, tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, furti, rapine, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione e, infine, associazione per delinquere. I reati sono stati commessi prevalentemente in corrispondenza della stazione ferroviaria ed aree limitrofe, a bordo treno e sul litorale. Le misure sono state eseguite in tutto il territorio nazionale: oltre che a Ravenna, gli agenti della Squadra Mobile hanno operato anche nelle province di Parma, L'Aquila, Pescara e Caserta, città in cui i diversi Msna erano stati recentemente ricollocati.