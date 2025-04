Funivia Faito, la ricostruzione dell'incidente

Sono le 14.40 quando la funivia che collega Castellammare di Stabia con il Monte Faito comincia la sua corsa. Otto minuti di viaggio per raggiungere i 1.200 metri di altezza. Le condizioni meteorologiche non sono le migliori, ci sono vento e foschia, ma le cabine sono comunque in funzione. A venti secondi dall'arrivo nelle stazioni di monte e valle, uno dei cavi si spezza. Scatta l'allarme. A Castellammare arrivano i primi soccorritori. La cabina a valle è ferma, grazie al freno di emergenza. Le 9 persone a bordo sono salve, vengono fatte scendere con un verricello. Della cabina a monte però nessuna notizia. Alle chiamate radio il manovratore non risponde. La nebbia impedisce la visuale. Partono le ricerche. Poi i primi rottami. La cabina è precipitata nel vuoto: 4 i morti, un ferito grave. La procura di Torre annunziata ha aperto un'inchiesta.