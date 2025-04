Funivia Faito, l'ultimo selfie della coppia inglese

Erano marito e moglie le due vittime inglesi nella tragedia della funivia del Faito. Graeme Derek Winn e la consorte Elaine Margaret, di 64 e 57 anni, erano in vacanza in costiera sorrentina, da sempre meta privilegiata per i turisti del Regno Unito. Le altre vittime sono il 59enne italiano Carmine Parlato, operatore dell'Eav presente nella cabina e la 24enne turista araba israeliana Janan Suliman. Il fratello di Janan, Thaeb, 23 anni, è l'unico sopravvissuto, ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale del Mare di Napoli.