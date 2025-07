Fuga da Milano, gli studenti meneghini: "Ormai preferiamo Pavia"

Studenti in fuga da Milano. Gli affitti a prezzi proibitivi e il costo della vita tra i più elevati scoraggiano sempre di più chi vorrebbe laurearsi in città, nonostante la ricca offerta di corsi. E così Pavia, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo diventa sempre più la meta di migliaia di universitari. In 10 anni il numero di studenti provenienti da Milano, e provincia, è più che raddoppiato passando da 2.300 a 4.900 iscritti. Un trend in continua crescita.