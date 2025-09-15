Logo Tgcom24
Cronaca
A Minervino-Murge

Francesco, artigiano a 28 anni: "Faccio questo lavoro da quando ne ho 12"

In paese tutti lo conoscono e lo amano. La sua è una storia di speranza contro il rischio spopolamento dei piccoli borghi

di Michela Pagano
15 Set 2025 - 20:40
01:32 

"Ho 28 anni e faccio questo lavoro da quando ne ho 12, quando finivo i compiti scendevo in bottega perché avevo voglia di imparare questo mestiere che subito ho amato". Lo racconta Francesco che a piedi nudi, con martello e scalpello in mano, ogni giorno si dedica alla sua grande passione: aggiustare le scarpe, ereditata dal papà e dal nonno, anche loro calzolai.
 

