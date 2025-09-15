Francesco, artigiano a 28 anni: "Faccio questo lavoro da quando ne ho 12"

"Ho 28 anni e faccio questo lavoro da quando ne ho 12, quando finivo i compiti scendevo in bottega perché avevo voglia di imparare questo mestiere che subito ho amato". Lo racconta Francesco che a piedi nudi, con martello e scalpello in mano, ogni giorno si dedica alla sua grande passione: aggiustare le scarpe, ereditata dal papà e dal nonno, anche loro calzolai.

