Forte temporale sulla Romagna, caduti 265 alberi a Milano Marittima

Sono il simbolo di Milano Marittima, la località in provincia di Ravenna famosa in tutta la Riviera proprio per la schiera dei suoi alberi profumati.

Duecentosessantacinque pini marittimi non hanno retto alla furia della tempesta di acqua e vento, che in pochi minuti e nel cuore della notte li ha costretti a piegarsi fino a cadere nei giardini delle case e a distruggere le auto parcheggiate. Auto investite dai tronchi, strade invase dai rami e chiuse al traffico. Il mini golf con sala giochi frequentato da famiglie e bambini piccoli è stato travolto da due pini giganti. Che cosa sarebbe successo se la tromba d'aria fosse arrivata di giorno, è la domanda silenziosa che si fanno tutti.