Cronaca
IL FEMMINICIDIO

Foggia, la morte di Fatimi è l'ennesima sconfitta

Il Codice rosso non è riuscito a proteggere la 46enne marrocchia, uccisa dall'ex compagno

di Roberta Fiorentini
08 Ago 2025 - 12:55
01:30 

Il Codice rosso non è riuscito a proteggerla. Hayat Fatimi, 46enne marocchina, è stata uccisa a Foggia dall'ex compagno, nonostante lo avesse denunciato e fosse scattato divieto di avvicinamento, con un'ordinanza di arresto mai eseguita. L'assassino è stato catturato a Roma, con addosso ancora gli abiti sporchi di sangue. La morte di Fatimi ha il sapore della sconfitta, l'ennesima.

foggia
femminicidio

