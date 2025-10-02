Logo Tgcom24
Flotilla, manifestazioni spontanee in tutta Italia

In migliaia sono scesi in piazza nel cuore della notte per protestare al grido di Palestina libera: in almeno 35 città si sono svolti cortei e iniziative

di Alessandra Rolla
02 Ott 2025 - 12:22
01:26 

Kefiah e bandiere. Portuali e studenti. Centri sociali e famiglie. Dopo l’inizio dell’abbordaggio delle imbarcazioni di Fllotilla da parte di navi militari israeliane in poco più di mezz’ora sono scattate manifestazioni spontanee in tutta Italia. In migliaia sono scesi in piazza nel cuore della notte per protestare al grido di Palestina libera. Seguendo il tam tam sui social in almeno 35 città si sono svolti cortei e iniziative.

