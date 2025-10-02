Flotilla, manifestazioni spontanee in tutta Italia

Kefiah e bandiere. Portuali e studenti. Centri sociali e famiglie. Dopo l’inizio dell’abbordaggio delle imbarcazioni di Fllotilla da parte di navi militari israeliane in poco più di mezz’ora sono scattate manifestazioni spontanee in tutta Italia. In migliaia sono scesi in piazza nel cuore della notte per protestare al grido di Palestina libera. Seguendo il tam tam sui social in almeno 35 città si sono svolti cortei e iniziative.