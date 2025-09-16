Flotilla, equipaggi sfoltiti e condizioni sempre più ostili

Il tracciamento in tempo reale sul sito web della Global Sumud Flotilla è spietato e mostra le 39 imbarcazioni, che partecipano alla nota missione umanitaria, lontanissime da Gaza: quasi 2000 i km da percorrere via mare, più del doppio rispetto ai soli 850 di avvenuta navigazione tra Barcellona e Tunisi. Tutte al momento ormeggiate in Sicilia e Tunisia. L’entusiasmo del 1° settembre a Barcellona sembra rapidamente svanito come la schiuma delle onde. Quasi un calvario marino fin qui. C’è chi ha rinunciato.

