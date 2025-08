Flessioni sulla macchina sul Ponte San Giorgio (ex Ponte Morandi): il video è virale

E' diventato virale sul web il video di un uomo che fa flessioni su una macchina in movimento sull'autostrada A 10, sopra il Ponte San Giorgio (ex Ponte Morandi). Utenti indignati: c'è chi teme il rischio di emulazione e chi chiede una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale. Ma non manca chi punta il dito contro la mancanza di rispetto verso le vittime del crollo del Ponte Morandi. Nel 2018, infatti, 43 persone hanno perso la vita nel crollo della pila 9 del viadotto di Polcevera.