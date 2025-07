Firenze, stop a caddy, golf car e risciò in centro

Strade troppo affollate, circolazione sempre più difficile in città: il comune di Firenze interviene con un giro di vite sul trasporto turistico autorizzando le golf car a circolare in due percorsi ad anello senza soste intermedie. Non solo: autorizza solo 24 navette, due per itinerario e limita il numero di nulla osta. Prevista una multa di 500 euro e l’obbligo di un accompagnatore turistico a bordo.