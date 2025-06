Firenze, la città nella morsa dell'overtourism

C’è chi si sdraia all’ombra delle basiliche, nemmeno fosse in spiaggia, e chi si dedica al picnic sui gradini delle chiese. Persino chi sceglie il centro storico per farsi la manicure. A Firenze, il turismo di massa lascia sempre più il segno.

In piazza Duomo e Galleria degli Uffizi, si aspetta il proprio turno con un panino in mano. All’ombra e sulle scalinate, si moltiplicano gli “aperitivi” improvvisati tra musica, birre e schiamazzi. E poi c’è la mania dei selfie, con turisti che scalano statue millenarie, come quella del Porcellino