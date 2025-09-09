Logo Tgcom24
Cronaca
SICUREZZA

Firenze, l'inferno del quartiere"San Jacopino fa mobilitare la cittadinanza

Mobilitazione di residenti e commercianti"sotto la Prefettura per chiedere di intervenire contro il degrado

di Giuseppe Facchini
09 Set 2025 - 12:44
Comitati e cittadini di San Jacopino chiedono maggiore sicurezza e una presenza più costante delle forze dell’ordine. Si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura di Firenze per protestare per degrado, furti e spaccate che flagellano la zona ella città. A Firenze nei mesi di luglio e agosto si contano 135 atti di microcriminalità nei vari quartieri del capoluogo toscano. "Basta spaccate", "Basta furti", "Pene certe", "Più prevenzione". Le loro richieste sono state raccolte in un documento di quattro pagine, poi consegnato in Prefettura, dove una delegazione è stata ricevuta dal vice capo di gabinetto. 

