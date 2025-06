Firenze, il Calcio Storico: lo spettacolo che sfida i secoli

La prima semifinale dell’edizione 2025, disputata sabato 14 giugno, ha visto i Rossi di Santa Maria Novella dominare sugli Azzurri di Santa Croce con un netto 16,5 a 6. Una vittoria mai in discussione, con i Rossi capaci di prendere il controllo fin dai primi minuti della gara. Domenica 15 giugno si disputerà la seconda semifinale tra Verdi e Bianchi. La finalissima è in programma martedì 24 giugno, quando i Rossi sfideranno la vincente dell’altra semifinale per aggiudicarsi il trofeo più sentito della città.