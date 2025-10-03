Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
7 arresti

Finti finanzieri nel Catanese

Sette gli arrestati su ordine della procura etnea. Tra loro una donna

di Massimiliano Di Dio
03 Ott 2025 - 19:21
01:35 

Avevano pettorine e palette, armi e auto con lampeggianti blu. Si spacciavano per finanzieri o carabinieri in azione per un controllo. Peccato fosse tutto finto. Anche la scusa dell'indagine in corso, usata per fermare le vittime, ricchi imprenditori, e fare poi irruzione nelle loro ville. Sette gli arrestati su ordine della procura di Catania. Tra loro una donna. Sventata una rapina, ma i carabinieri indagano ancora.

catania
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri