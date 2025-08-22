Logo Tgcom24
Uno spettacolo unico

Fiamme, fumo, cenere: l'Etna si accende ancora

Nulla di anomalo, dicono gli esperti, il vulcano più attivo d'Europa è così:"sempre in movimento

di Thomas Trenchi
22 Ago 2025 - 13:28
01:25 

Ancora uno spettacolo dall'Etna che torna ad accendersi. Fiamme, fumo, cenere: dal fianco meridionale del cratere a Sud-Est si è aperta una nuova bocca che sta spingendo lava incandescente dal vulcano siciliano. Ma non è l’unica colata: continuano a eruttare anche le altre due bocche, più in basso, con getti di fuoco e nuvole di cenere che si disperdono in cielo. Intanto, non mancano escursionisti e turisti in esplorazione, ma attenzione al pericolo, come ricordano i cartelli di allarme.
 

