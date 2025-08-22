Fiamme, fumo, cenere: l'Etna si accende ancora

Ancora uno spettacolo dall'Etna che torna ad accendersi. Fiamme, fumo, cenere: dal fianco meridionale del cratere a Sud-Est si è aperta una nuova bocca che sta spingendo lava incandescente dal vulcano siciliano. Ma non è l’unica colata: continuano a eruttare anche le altre due bocche, più in basso, con getti di fuoco e nuvole di cenere che si disperdono in cielo. Intanto, non mancano escursionisti e turisti in esplorazione, ma attenzione al pericolo, come ricordano i cartelli di allarme.

