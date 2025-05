Festa scudetto a Napoli, auto rubate e verniciate per i caroselli

La festa scudetto del Napoli, attesa da anni e vissuta con entusiasmo da migliaia di tifosi, è stata macchiata anche da episodi di criminalità urbana. In particolare, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Decine di furti di auto prima della festa per lo scudetto: mezzi tagliati, verniciati e fatti circolare per animare i caroselli in giro per la città. Foto e video, poi, sono finiti sul web, insieme allo sconcerto dei proprietari delle automobili increduli di fronte alla "trasformazione" dei loro veicoli. "La beffa per noi è che l'auto di mia madre è stata anche riportata dove l'avevano presa ma ormai è inutilizzabile, e la beffa è che bisognerà pagare anche lo smaltimento. Questa non è goliardia, questo non è vandalismo, questa è criminalità". E' una delle tante denunce corredate da foto e video giunte al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, all'indomani della festa scudetto del Napoli.