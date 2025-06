Ferrara, 16enne si tuffa e salva due bagnanti poi muore

Ci sono gesti che cambiano il corso degli eventi in un attimo, decisioni prese con un istinto puro, di fratellanza autentica. Ed è stato così che Aymane Ed Dafali, un ragazzo di appena 16 anni di origini marocchine ma in Italia da tre anni, si è tuffato in mare nel Ferrarese per soccorrere una coppia di bagnanti in difficoltà. È riuscito a salvarli, ma è morto venti minuti dopo per quella che in gergo si chiama sindrome da annegamento: uno sforzo immane per un ragazzo così minuto ma dal cuore enorme.