Ferragosto, il mare meta preferita. Ma è record di prenotazioni in montagna

Oltre il 50 per cento sceglie Trentino-Alto Adige e Abruzzo. Quasi 7 milioni i turisti in vetta per un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro "

di Thomas Trenchi
15 Ago 2025 - 13:04
01:32 

Tra mare e montagna, in spiaggia o ad alta quota al riparo dall’afa, ecco ferragosto. Non solo gli italiani, ma anche milioni di turisti stranieri scelgono i paesaggi del nostro paese per questa giornata di festa. Le statistiche del ministero del turismo confermano: mare sempre in vetta, ma la montagna segna un record di prenotazioni, con punte oltre il 50 per cento inTrentino-Alto Adige e Abruzzo, con un giro d’affari oltre i 6 miliardi di euro

