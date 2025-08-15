Ferragosto, il mare meta preferita. Ma è record di prenotazioni in montagna

Oltre il 50 per cento sceglie Trentino-Alto Adige e Abruzzo. Quasi 7 milioni i turisti in vetta per un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro "di Thomas Trenchi
Tra mare e montagna, in spiaggia o ad alta quota al riparo dall’afa, ecco ferragosto. Non solo gli italiani, ma anche milioni di turisti stranieri scelgono i paesaggi del nostro paese per questa giornata di festa. Le statistiche del ministero del turismo confermano: mare sempre in vetta, ma la montagna segna un record di prenotazioni, con punte oltre il 50 per cento inTrentino-Alto Adige e Abruzzo, con un giro d’affari oltre i 6 miliardi di euro
