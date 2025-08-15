Ferragosto d'emergenza nella Bergamasca: la giornata con i soccorritori

Soccorsi con l'elicottero in una valle della Bergamasca: il mezzo si alza in volo in cinque minuti alle 11.30 alla prima chiamata. E' un ferragosto di lavoro intenso nella sede Soreu di Bergamo per emergenze e urgenze sanitarie. Quindici operatori tra medici, infermieri e tecnici gestiscono le richieste di soccorso. A metà giornata erano già 500 gli interventi.