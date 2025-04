Ferita nel crollo della Vela a Scampia, la sorella: "Rivoglio la mia Martina di prima"

Dopo nove mesi di ricovero al Cardarelli, Martina Russo è stata trasferita nella clinica Maugeri di Telese Terme per iniziare un percorso di riabilitazione intensiva. Rimasta paralizzata e con gravi problemi di memoria nel crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia il 22 luglio scorso, tragedia in cui morirono tre persone, Martina oggi non riconosce nemmeno la figlia.