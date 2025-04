Sara Campanella, lo zio: "Lei lo respingeva, lui era ossessionato"

"Lui voleva le sue attenzioni, diceva 'mi piaci', ma a Sara non piaceva". Sara di quel ragazzo non ne voleva sapere. Lo ribadisce Giuseppe Campanella, lo zio della giovane uccisa a coltellate in strada lunedì sera.

"Tutti le dicevamo di stare attenta essendo sola a Messina. Lei diceva 'non vi preoccupate, io ho i colleghi, gli amici'".