Ancora un femminicidio in Lombardia, nella serata di mercoledì 16 luglio. Una donna di 34 anni è stata strangolata dal marito in via Visconti di Modrone a Macherio, nella provincia di Monza e Brianza. A dare l'allarme sarebbero stati i due figli, di 14 e 17 anni, preoccupati perché non avevano visto rientrare la mamma dal lavoro.