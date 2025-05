Femminicidi, Meloni: "La storia di Martina mi ha lasciato senza fiato"

La storia di Martina "mi ha lasciato senza fiato e dico la verità, ci abbiamo lavorato tanto" sul tema "ma uno si sente disarmato. Sentivo anche Schlein che diceva: mettiamo da parte le divergenze. Le leggi ci sono, gli strumenti ci sono, il tema è più ampio e forse non lo stiamo capendo veramente". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un incontro con la stampa ad Astana. "Rischiamo di non capire che cosa sta succedendo alle nuove generazioni. Quindi di non essere in grado di prevedere i pericoli. C'è un aumento di casi di violenza e di suicidi inspiegabili. Non ho le risposte, ma se non ci facciamo le domande non possiamo trovare risposte"