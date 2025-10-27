Falso made in Italy, in nove mesi già 90 denunce

Sulle etichette stampano il Colosseo, la Torre di Pisa, c'è il disegno della nostra Penisola. Poi li chiamano Spagheroni, Mozaraella con una sola z, Parmesan. Sono prodotti riconducibili in qualche modo all'Italia, ma che di italiano hanno ben poco. La guardia di finanza, solo nei primi nove mesi del 2025, ha sequestrato 28 milioni di prodotti "recanti falsa e fallace indicazione del made in Italy" e denunciato 90 responsabili.