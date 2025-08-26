Logo Tgcom24
Ex caserma occupata, la rabbia dei residenti di Ostiense

Il Comune di Roma"ha comprato l'edificio"ristrutturandolo con i fondi europei del Pnrr. E alla fine lo riconsegnerà agli occupanti

di Alessio Fusco
26 Ago 2025 - 21:28
01:58 

Roma, quartiere Ostiense, a due passi dal Colosseo e dal Circo Massimo. Qui gli affitti degli appartamenti vanno dai mille ai 3mila euro al mese. Per acquistare un monolocale ristrutturato il costo supera i 200mila euro. In questo contesto, c'è un'ex caserma dell'aeronautica militare occupata abusivamente dal 2003 da 45 famiglie. Dopo anni di tentati sgomberi non riusciti, il Comune ha deciso di comprare l'immobile dal demanio a costo zero, lo sta ristrutturando con i fondi europei del Pnrr, circa 11 milioni di euro e alla fine lo riconsegnerà agli occupanti. Un progetto elogiato dall'Europa, un po' meno dai residenti della zona. "Io pago il mutuo da anni: non è giusto che a qualcuno che non ha rispettato la legge venga assegnato un appartamento in una zona così", si lamenta un cittadino.

