Eva Henger contro Ilaria Salis: "Doveva marcire in galera"

“Parlo da ungherese: Ilaria Salis doveva marcire in galera a Budapest”. Così Eva Henger in un’intervista radiofonica si scaglia contro l'europarlamentare di Avs, scarcerata mesi fa dopo aver ottenuto l’immunità in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo. “Odio i naziskin, ma sono esseri umani come noi, quel signore era un padre di famiglia ed è stato aggredito da cinque persone - dice l'ex pornostar -la politica non si fa con i manganelli, a cosa è servito picchiare quell’uomo?”.