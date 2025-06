Etna, crolla parte del cratere: nube eruttiva alta diversi chilometri

Il forte boato, poi una densa nube di cenere vulcanica che si alza maestosa sopra l'Etna, visibile a chilometri di distanza. Scene di panico tra gli escursionisti colti di sorpresa in quota. Scappano per mettersi in salvo dal materiale incandescente che rotola lungo le pendici. L'Etna torna a far paura. Il vulcano più alto d'Europa registra un crollo al cratere di Sud-Est. Un collasso improvviso del fianco settentrionale ha innescato un importante flusso piroclastico. Fortunatamente, il materiale si è fermato sull’orlo della Valle del Leone. La nube eruttiva, alimentata da fontane di lava, ha raggiunto diversi chilometri di altezza, mentre il tremore vulcanico ha toccato valori altissimi, con epicentro proprio nell’area del cratere.