Estate nera a Rimini: spiagge semivuote e pernottamenti brevi

E' una stagione balneare sotto tono quella della Riviera Romagnola. A Rimini le spiagge sono semivuote e i pernottamenti sono sempre più brevi. I turisti prenotano cibo da asporto o lo acquistano nei supermercati, per poi consumarlo in hotel, dove la pensione completa è solo un lontano ricordo. Tanto che il 20-30 per cento degli albergatori ha dismesso le cucine, anche per la difficoltà di reperire manodopera e il bisogno di tagliare i costi dell'energia.

