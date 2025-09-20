Esplosione in un'azienda nel Casertano: forse scintilla da una saldatrice

Subito dopo l’esplosione nella quale hanno perso la vita tre operai, il silos si presentava così. Tutto accartocciato su se stesso. Una scintilla partita da una saldatrice, sarebbe stata sufficiente a far esplodere i vapori compressi dentro un silos di oli esausti. È questa, al momento, l’ipotesi principale al vaglio degli investigatori per spiegare la strage sul lavoro consumata a Marcianise, nel Casertano. Nessun incendio, nessuna nube tossica: solo un boato tremendo che ha scaraventato i corpi a decine di metri di distanza. A perdere la vita sono stati Pasquale De Vita il titolare dell’azienda, suo cognato e rappresentante per la sicurezza Ciro Minopoli e un operaio Antonio Donadeo. Una piccola realtà, composta da 17 lavortori, dove in fabbrica si conoscono tutti. Pochi anni fa avrebbero subito un sequestro amministrativo per il quale erano ancora in causa di risarcimento. Ieri però quelle stesse mura hanno restituito solo dolore: dietro ciascuna delle vittime ci sono figli, mogli, famiglie che oggi piangono chi non tornerà più a casa.