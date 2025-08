Esodo estivo, primo bollino nero per il traffico

L'esodo estivo entra nel vivo: in base alle stime dell'Osservatorio mobilità stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. La mattinata più critica è quella di sabato 2 agosto, con Viabilità Italia che prevede bollino nero per il traffico con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna al Nord e verso i confini di Stato. Nell'intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull'intera rete stradale e autostradale Anas. E questa settimana si contano 70 milioni di transiti.