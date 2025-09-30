Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento

Un testamento scritto a mano su un foglio di carta con la firma di Gianni Agnelli, dieci righe che entrano di prepotenza nella disputa sull'eredità dell'Avvocato tra la figlia di quest'ultimo, Margherita Agnelli, e i tre figli della donna John, Lapo e Ginevra Elkann. Su quel foglio, datato 20 gennaio 1998 e trovato dalla Guardia di Finanza durante una perquisizione, Gianni Agnelli modifica le precedenti disposizione lasciando al figlio Edoardo il 25% di Dicembre, la società che controlla l'impero di famiglia. Il documento è emerso solo ora. Secondo i legali di Margherita Agnelli è stato volutamente ignorato e tenuto nascosto. Di diverso avviso gli avvocati degli Elkann.