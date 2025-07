È Emanuela Ruggeri, 32 anni, la donna trovata morta domenica sera a Roma tra le sterpaglie, all'altezza del civico 385 di via del Mandrione. La giovane, che viveva in zona Colli Aniene, era scomparsa dal 14 luglio e la madre aveva prima lanciato l'allarme via social e poi presentato la denuncia ai carabinieri. Avviata l'indagine: attesa per i risultati dell'autopsia.