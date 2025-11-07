Logo Tgcom24
Cronaca
Ricerche anche in Sardegna

Elia Del Grande ancora in fuga: setacciato il Varesotto

I sospetti si allungano su chi potrebbe garantirgli appoggi, coperture o silenzi

di Andrea Noci
07 Nov 2025 - 13:05
01:33 

Elia Del Grande è ancora in fuga. Da più di una settimana è ricercato in tutta Italia ma, di fatto, le forze dell'ordine stanno setacciando il Varesotto e l'area intorno al lago Maggiore. Ricerche anche in Sardegna, dove l'uomo aveva già provato a scappare. Una latitanza che, secondo gli inquirenti, non sarebbe possibile senza aiuti. E i sospetti si allungano su chi potrebbe garantirgli appoggi, coperture o silenzi, magari comprati con l'eredità di famiglia.

lago maggiore
video tg