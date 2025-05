Elena Aubry, la madre: "Sei cm di asfalto possono diventare sei cm di sangue"

Elena Aubry - la motociclista morta in un incidente avvenuto il 6 maggio del 2018 a Roma - viaggiava "a velocità contenuta" e "in piena sicurezza", come si legge negli atti dell'inchiesta che ha portato sette persone sul banco degli imputati. Se fossero stati fatti i lavori di manutenzione - ricostruisce l'accusa - Elena non avrebbe mai perso il controllo della moto.