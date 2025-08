Edilizia Milano, l'inchiesta va avanti

Infondata. Così Il giudice per le indagini preliminari aveva valutato l'accusa di induzione indebita nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala nell'inchiesta sull'urbanistica, che ha portato ai primi 6 arresti. Questo non significa che il sindaco ne sia uscito del tutto perché la Procura sta andando avanti con le indagini e i Pm in queste ore stanno valutando se fare ricorso nei suoi confronti proprio sulle accuse di induzione indebita legate alla vendita e al progetto di riqualificazione del Pirellino. Eppure proprio la vendita all'asta di quel grattacielo era stato l'esempio che il sindaco Sala aveva portato in Consiglio Comunale nel giorno in cui ha comunicato che non s sarebbe dimesso da suo incarico perché ha mani e coscienza pulite. "Mi accusano di aver favorito i costruttori privati - ha spiegato il primo cittadino in aula - ma il Pirellino è stato venduto all'asta per quasi 200milioni di euro che sono andati alla collettività". Ora proprio quell'operazione, in larga parte abortita, è al centro dell'assedio che la Procura della Repubblica vuole portare al sindaco Beppe Sala.