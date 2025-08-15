Due morti sul lavoro in Puglia a Ferragosto

Sale il numero di morti sul lavoro nel nostro Paese. Due le persone decedute a Ferragosto, entrambe in Puglia. A Valenzano, in provincia di Bari, un operaio di 46 anni è morto, poco dopo le sei del mattino, mentre era impegnato nel montaggio delle luminarie per la festa patronale di San Rocco. A perdere la vita è stato Giovanni Faniuolo, originario della vicina Putignano e titolare, insieme al fratello, della ditta incaricata di fornire e montare gli addobbi luminosi.

A Manduria, nel Tarantino, a perdere la vita è stato invece Pasquale Dinoi, operatore ecologico di 53 anni, morto a causa di un incidente alle porte della cittadina.