Due morti in poche ore per il taser, Piantedosi: "Polemiche pretestuose"

Due morti in poche ore, a Olbia e nell'hinterland genovese, e quattro carabinieri indagati per omicidio colposo. E in attesa del risultato delle autopsie, sull'uso del taser si accende lo scontro politico. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi invita a respingere "le polemiche pretestuose e infondate", sottolineando come il taser sia uno strumento imprescindibile che viene "fornito agli agenti proprio per evitare utilizzo di armi da sparo" e che viene impiegato "quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti".