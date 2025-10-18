Due arresti e 22 kg droga sequestrati nel Milanese

La Polizia di Stato di Milano, nell'ambito dei servizi anti droga, con il coordinamento della Procura di Busto Arsizio, ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno individuato un cittadino straniero, che spacciava droga tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno. Mercoledì 15 ottobre intorno alle 16.30, nei pressi della chiesa di Robecchetto con Induno gli agenti hanno notato un'auto con a bordo il 33enne che, dopo essersi fermato nei pressi di un cancelletto, è entrato all'interno di un deposito per poi uscire circa cinque minuti dopo con due borse al seguito. Salito nuovamente in auto, si è diretto al parcheggio di un locale in via Milano a Turbigo dove è stato raggiunto dal 43enne, al quale ha consegnato le due borse, precedentemente prelevato dal deposito, e poi si è allontanato. Intuito che si potesse trattare di una cessione di droga, gli investigatori della Squadra Mobile hanno fermato il cittadino italiano e, a seguito di perquisizione, all'interno delle due borse, hanno rinvenuto 30 chili di hashish. Poco dopo, i poliziotti hanno fermato il 33enne, l'hanno trovato in possesso di 1.680 euro e un mazzo di chiavi del deposito a Robecchetto con Induno (MI) dove hanno sequestrato ulteriori 192 chili di hashish e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati quindi tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associati al carcere di Busto Arsizio a disposizione della locale Procura.