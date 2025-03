Droghe: aumentano i consumi di Mdma e cocaina, cala uso cannabis

Un aumento del consumo di Mdma, cocaina e anfetamina a cui fa da contraltare una diminuzione del consumo di cannabis: è la fotografia che emerge dallo lo studio Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study, che rileva, tramite l'analisi delle acque reflue, il consumo delle principali droghe in 128 città europee, a cui si aggiungono Turchia e Norvegia. Lo studio, appena pubblicato da Score (Sewage Analysis CORe group Europe) in collaborazione con l'Euda (European Union Drugs Agency) ha analizzato i campioni giornalieri di acque reflue nei bacini di raccolta dei depuratori per un periodo di una settimana tra marzo e maggio 2024. Sono stati analizzati campioni provenienti da circa 68,8 milioni di persone alla ricerca di tracce di sei sostanze stimolanti: anfetamine, cocaina, metanfetamina, Mdma/ecstasy, ketamina e cannabi